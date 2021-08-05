«Мир летит, всё рушится»: эксперт предрек России экономическую катастрофу

Источник материала: UDF



Фото: Reuters

«Давайте ясно осознаем следующее: у нас сейчас в ближайшие три-четыре года мир летит, все рушится. Мы уже находимся в великой депрессии и за эмиссией этого пока не можем увидеть», — сказал экономист.

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После того, как экономика рухнет, потребуется еще несколько лет, прежде чем стартуют процессы стабилизации и только после этого начнется поэтапный выход из глубочайшего кризиса. Поэтому на фоне таких пессимистичных прогнозов заявленияпо поводу технологической революции и смене мировых элит являются абсолютно бессмысленными и не имеют к действительности никакого отношения, полагаетС учетом медленного процесса восстановления экономики, на новый ее уровень Россия сможет прийти не ранее 2035 года, резюмировал Школьников.Ранее появилась информация, что российские власти могут потратить больше денег на восстановление экономики после пандемийного спада. С этой целью предлагается увеличить объем заимствований и смягчить ограничения бюджетных трат.Одной из мер, которые предложили в Минэкономразвития, станет повышение прогноза доходов бюджета, что позволит установить более высокий уровень государственных трат. Кроме этого, предлагается на время сохранить текущие корректировки бюджетного правила, значительно повысив сумму государственных расходов, и зафиксировать на сегодняшнем уровне базовые нефтегазовые доходы бюджета в 2022–2023 годы.