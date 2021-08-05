Двоим подросткам из Микашевичей ограничили свободу досуга за осквернение сооружений

Источник материала: БелТА

5 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Суд Лунинецкого района вынес приговор по уголовному делу об осквернении сооружений и порче имущества несовершеннолетними, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Брестского областного суда.

Уголовное дело рассматривалось в закрытом судебном заседании. На скамье подсудимых оказались два 15-летних жителя города Микашевичи. Подросткам инкриминировалось совершение преступления, предусмотренного ст.341 УК - осквернение сооружений и порча имущества.

Суд признал фигурантов виновными в осквернении сооружений циничными надписями или изображениями, порче имущества в общественных местах. На основании п.4 ч.2 ст.117 УК к каждому из них применена принудительная мера воспитательного характера в виде ограничения свободы досуга на срок 6 месяцев. Несовершеннолетние обязаны находиться ежедневно по месту жительства с 21.00 до 6 часов утра следующих суток, а также являться раз в месяц для регистрации в орган, осуществляющий контроль за их поведением.

Также подростки должны уведомлять орган внутренних дел об изменении места жительства, выезде по личным делам в другую местность на срок более 1 месяца, при необходимости давать пояснения относительно своего поведения и образа жизни.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.-0-