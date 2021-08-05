В музее Янки Купалы погиб человек при проверке системы пожаротушения

Источник материала: АФН

Один человек погиб, еще один пострадал в результате утечки газа при проведении плановой проверки системы пожаротушения в здании музея Янки Купалы в Минске.

"В Минске при плановой проверке системы пожаротушения в здании Музея Янки Купалы произошел выход газа. До прибытия наших подразделений администрацией были эвакуированы работники музея. Один работник госпитализирован. Один погиб", - говорится в сообщении МЧС Беларуси.

Выясняются причины и обстоятельства произошедшего.