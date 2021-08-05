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В музее Янки Купалы погиб человек при проверке системы пожаротушения
Источник материала: АФН
Один человек погиб, еще один пострадал в результате утечки газа при проведении плановой проверки системы пожаротушения в здании музея Янки Купалы в Минске.
"В Минске при плановой проверке системы пожаротушения в здании Музея Янки Купалы произошел выход газа. До прибытия наших подразделений администрацией были эвакуированы работники музея. Один работник госпитализирован. Один погиб", - говорится в сообщении МЧС Беларуси.
Выясняются причины и обстоятельства произошедшего.
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Один человек погиб, еще один пострадал в результате утечки газа при проведении плановой проверки системы пожаротушения в здании музея Янки Купалы в Минске.
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