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В музее Янки Купалы погиб человек при проверке системы пожаротушения

05.08.2021 13:39 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Один человек погиб, еще один пострадал в результате утечки газа при проведении плановой проверки системы пожаротушения в здании музея Янки Купалы в Минске.

"В Минске при плановой проверке системы пожаротушения в здании Музея Янки Купалы произошел выход газа. До прибытия наших подразделений администрацией были эвакуированы работники музея. Один работник госпитализирован. Один погиб", - говорится в сообщении МЧС Беларуси.

Выясняются причины и обстоятельства произошедшего.

 
Теги: Минск
 
 
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Один человек погиб, еще один пострадал в результате утечки газа при проведении плановой проверки системы пожаротушения в здании музея Янки Купалы в Минске.
 
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