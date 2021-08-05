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Одновременно зачатые двойняшки родились с разницей в два года
Источник материала: Партизан
Блогер рассказала, что она и ее брат являются двойняшками, которые были зачаты одновременно, но родились в разные дни и с разницей в два года. Видео об этом она выложила в своем аккаунте в TikTok.
Сар Сардж (Sar Sarge) объяснила, что она на два года младше, чем ее брат, хотя они являются двойняшками: «Мы родились из одной утробы, но меня заморозили на два года».
Брат и сестра были зачаты в один день посредством экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) из одной партии эмбрионов,
Видео стало вирусным и набрало более 5,5 миллиона просмотров. «Мысль о том, что ты два года лежала в холодильнике, а теперь ты человек, взрывает мне мозг», — написал в комментариях один из пользователей.
После этого Сардж сделала еще одну запись, в которой раскрыла больше подробностей. Женщина сняла на видео своего брата и пояснила, что они выглядят совершенно по-разному, и тем не менее считаются двойняшками. Некоторые пользователи отнеслись к этому заявлению скептически и сочли женщину и мужчину просто братом и сестрой.
Ранее сообщалось, что бывшие одноклассники из американского штата Индиана спустя несколько десятков лет узнали, что они являются разлученными в детстве двойняшками. Тест ДНК подтвердил их родственную связь.
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Блогер рассказала, что она и ее брат являются двойняшками, которые были зачаты одновременно, но родились в разные дни и с разницей в два года. Видео об этом она...
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