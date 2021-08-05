Одновременно зачатые двойняшки родились с разницей в два года





Сар Сардж (Sar Sarge) объяснила, что она на два года младше, чем ее брат, хотя они являются двойняшками: «Мы родились из одной утробы, но меня заморозили на два года».





пишет Лента.Ру. Таким образом они технически считаются неидентичными близнецами. Женщина находит забавной историю своего рождения и в шутку признает, что была сильно оскорблена, когда узнала ее. Брат и сестра были зачаты в один день посредством экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) из одной партии эмбрионов,Лента.Ру. Таким образом они технически считаются неидентичными близнецами. Женщина находит забавной историю своего рождения и в шутку признает, что была сильно оскорблена, когда узнала ее.





Видео стало вирусным и набрало более 5,5 миллиона просмотров. «Мысль о том, что ты два года лежала в холодильнике, а теперь ты человек, взрывает мне мозг», — написал в комментариях один из пользователей.





После этого Сардж сделала еще одну запись, в которой раскрыла больше подробностей. Женщина сняла на видео своего брата и пояснила, что они выглядят совершенно по-разному, и тем не менее считаются двойняшками. Некоторые пользователи отнеслись к этому заявлению скептически и сочли женщину и мужчину просто братом и сестрой.





Ранее сообщалось, что бывшие одноклассники из американского штата Индиана спустя несколько десятков лет узнали, что они являются разлученными в детстве двойняшками. Тест ДНК подтвердил их родственную связь.