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Магомедхабиб Кадимагомедов пробился в 1/2 финала в категории до 74 кг
Источник материала: Партизан
Представитель Беларуси Магомедхабиб Кадимагомедов вышел в 1/2 финала в категории до 74 кг. В рамках 1/4 финала спортсмен взял верх над американцем Кайлом Дэйком.
В полуфинале Магомедхабиб 5 августа в 12.15 будет соперничать с представителем Италии Франком Чамизо,
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Представитель Беларуси Магомедхабиб Кадимагомедов вышел в 1/2 финала в категории до 74 кг. В рамках 1/4 финала спортсмен взял верх над американцем Кайлом Дэйком.
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