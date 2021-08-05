ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Магомедхабиб Кадимагомедов пробился в 1/2 финала в категории до 74 кг

05.08.2021 13:41 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Представитель Беларуси Магомедхабиб Кадимагомедов вышел в 1/2 финала в категории до 74 кг. В рамках 1/4 финала спортсмен взял верх над американцем Кайлом Дэйком.



В полуфинале Магомедхабиб 5 августа в 12.15 будет соперничать с представителем Италии Франком Чамизо, пишет Прессбол.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Представитель Беларуси Магомедхабиб Кадимагомедов вышел в 1/2 финала в категории до 74 кг. В рамках 1/4 финала спортсмен взял верх над американцем Кайлом Дэйком.
 
Новости дня
Новости разные
 
Карбалевич: «Модель осажденной крепости — оптимальный вариант для удержания власти»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

04.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Курсы валют  |  Гороскоп  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by