Политзаключенный Андрей Новиков осужден на 2,5 года колонии

Суд Октябрьского района Витебска 5 августа вынес приговор 50-летнему гражданину России Андрею Новикову. Подполковника полиции в отставке, волонтера инициативной группы Светланы Тихановской приговорили к 2,5 года колонии общего режима.





Андрея Новикова обвинили по двум статьям УК: 371 (Незаконное пересечение границы) и 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них), передает БелаПАН .

Прокурор запрашивал для Новикова три года колонии.

Андрей Новиков родился в Поставском районе. Долгое время работал в России, служил в полиции. В отставку вышел в звании подполковника. Когда вышел на пенсию, вернулся на родину, жил с женой и детьми в деревне Прусы под Поставами.

Перед выборами Андрей Новиков дал интервью блогеру Сергею Тихановскому. Затем вошел в инициативную группу Светланы Тихановской.

Мужчину задержали 6 июня — на поле, где он работал на тракторе. Пикет по сбору подписей за Тихановскую посчитали несанкционированным мероприятием. Однако протоколом по статье 23.34 КоАП дело не обошлось. Новикова перевезли из Постав в Минск — в ИВС на улице Окрестина, а затем в СИЗО №1 на улице Володарского.

12 июня Новикову предъявили обвинение по ч. 1 ст. 342 УК. Однако 26 ноября его вывезли на границу с Россией, поставили штамп о запрете въезда на территорию Беларуси на 10 лет — и отпустили.

В Беларуси у мужчины остались жена и две дочери, один из которых — инвалид. Андрей Новиков приехал их навестить и 13 апреля снова был задержан. К обвинению по ст. 342 добавилось еще и незаконное пересечение границы.