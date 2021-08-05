ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Политзаключенный Андрей Новиков осужден на 2,5 года колонии

05.08.2021 13:45 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Суд Октябрьского района Витебска 5 августа вынес приговор 50-летнему гражданину России Андрею Новикову. Подполковника полиции в отставке, волонтера инициативной группы Светланы Тихановской приговорили к 2,5 года колонии общего режима.

Политзаключенный Андрей Новиков осужден на 2,5 года колонии

Андрея Новикова обвинили по двум статьям УК: 371 (Незаконное пересечение границы) и 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них), передает БелаПАН.

Прокурор запрашивал для Новикова три года колонии.

Андрей Новиков родился в Поставском районе. Долгое время работал в России, служил в полиции. В отставку вышел в звании подполковника. Когда вышел на пенсию, вернулся на родину, жил с женой и детьми в деревне Прусы под Поставами.

Перед выборами Андрей Новиков дал интервью блогеру Сергею Тихановскому. Затем вошел в инициативную группу Светланы Тихановской.

Мужчину задержали 6 июня — на поле, где он работал на тракторе. Пикет по сбору подписей за Тихановскую посчитали несанкционированным мероприятием. Однако протоколом по статье 23.34 КоАП дело не обошлось. Новикова перевезли из Постав в Минск — в ИВС на улице Окрестина, а затем в СИЗО №1 на улице Володарского.

12 июня Новикову предъявили обвинение по ч. 1 ст. 342 УК. Однако 26 ноября его вывезли на границу с Россией, поставили штамп о запрете въезда на территорию Беларуси на 10 лет — и отпустили.

В Беларуси у мужчины остались жена и две дочери, один из которых — инвалид. Андрей Новиков приехал их навестить и 13 апреля снова был задержан. К обвинению по ст. 342 добавилось еще и незаконное пересечение границы.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Суд Октябрьского района Витебска 5 августа вынес приговор 50-летнему гражданину России Андрею Новикову. Подполковника полиции в отставке, волонтера инициативной...
 
Новости дня
Новости разные
 
У кадравыя агенцтвы прыйшлі лісты з рэкамэндацыямі ня браць на працу «здраднікаў дзяржавы»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

04.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Курсы валют  |  Гороскоп  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by