Лукашенко — силовикам: С сегодняшнего дня ни одна нога не должна ступить на территорию Беларуси с сопредельной стороны

Александр Лукашенко поручил силовым структурам усилить работу по охране государственной границы и предотвращению фактов ее нарушения. Об этом он заявил 5 августа на совещании по ситуации на границе.





«С сегодняшнего дня ни одна нога на территорию Беларуси с сопредельной стороны, будь то с Юга или с Запада, ступить не должна. Как вы будете это делать — вот после этого совещания, обсудим, соберетесь у Госсекретаря. Здесь министр МВД, министр обороны. Закройте каждый метр границы», — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

По его словам, «народ должен чувствовать себя спокойно» и «знать, что есть мужики, которые готовы их защитить». «Вот это мы должны сделать. Элементарно. Не дай бог, они (соседние страны. — ред.) начнут реализовывать тактику выдворения людей, которых они туда позвали, через официальные пропускные пункты. Вы знаете последствия, они — тоже. Поэтому пусть думают. Мы их предупредили, а они пусть думают», — заявил Лукашенко.

«Мяч на их стороне. Но дойти до того, чтобы убивать людей и полуживых выбрасывать на нашу территорию… Ну нацисты и все, чего о них говорить», — сказал он.

Лукашенко заявил, что последние события на западных границах, прежде всего с Литвой и Польшей, «по меньшей мере настораживают». «Думаю, что если сопоставить все факторы и факты, которые мы наблюдаем в последнее время, пройдя семь или восемь этапов так называемой цветной революции, у них в плане ничего не осталось. Поэтому вернулись к давно апробированной тактике — шантажа, давления. И уже дошли до силовых угроз», — считает он.

Одна из угроз, по мнению Лукашенко, заключается в том, что нелегальных мигрантов якобы будут концентрировать в официальных пунктах пропуска. «Между, допустим, Литвой и Беларусью. Это уже по несколько сот и, может, тысячу человек. И под угрозой оружия выдавливать на территорию Беларуси», — отметил он.

Лукашенко подчеркнул, что такие действия сопредельной стороны будут грозить конфликтом, поскольку пограничники по закону должны защищать границу и не допускать ее нарушения.

«Поэтому складывается очень опасная, прямо скажем, обстановка. Но сказать, что мы не предвидели это и не предполагали, будет неправильно. Поэтому мы в свое время, и я прежде всего, вас ориентировал на то, чтобы вы были очень внимательны в этом плане к нашим "друзьям-товарищам" — соседям, особенно на Западе», — заявил Лукашенко.

В качестве дополнительной угрозы он назвал также позицию Украины. «Народ близкий, народ родной, но руководство Украины, проводя антинародный курс там, взяло ориентацию конфронтации. Мы не говорим, куда они там — на Запад, на Восток идут, на Юг — неважно. Это их дело определяться. Но в основе их политики лежит конфронтация. И для нас это дополнительная угроза, которых мы не имели ранее», — заявил Лукашенко.

Как сообщалось, за прошедшие сутки в Беларусь из Литвы возвращен 321 нелегальный мигрант. С начала 2021 года литовские пограничники задержали более 4 тысяч нелегалов, прибывших с территории Беларуси, — в 50 раз больше, чем за весь 2020-й.