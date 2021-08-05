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Как в Молодечно судят единоборца Алексея Кудина

05.08.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Несмотря на выплату компенсации и примирение сторон, ходатайство о прекращении дела отклонено.

Как в Молодечно судят единоборца Алексея Кудина

В суде Молодечненского района в четверг начался суд над спортсменом Алексеем Кудиным, сообщает Вясна. Дело рассматривает судья Ольга Дубовик. Потерпевшими признаны прапорщик внутренних войск Яндола и подполковник Зорин.

Согласно обвинению, Кудин во время августовской акции протеста в Молодечно нанес удары Яндоле и Зорину. Обвиняемый согласился с тем, что удары были, однако сказал, что сделал это не намеренно, а в целях самообороны.

Известно, что ранее спортсмен выплатил компенсацию обоим потерпевшим, Яндоле — 15 тысяч рублей, Зорину — четыре тысячи.

В начале суда Алексей Кудин ходатайствовал о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон. Но ходатайство не было удовлетворено.

Напомним, несмотря на то, что 21 июля Европейский суд по правам человека запретил экстрадицию Алексея Кудина из России, бойца все равно вывезли в Беларусь.

Алексей был задержан в России 21 января. Его обвиняют по ч.2 ст. 363 Уголовного кодекса — «Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, которые охраняют общественный порядок». Максимальная санкция здесь – до пяти лет лишения свободы.

 
 
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Несмотря на выплату компенсации и примирение сторон, ходатайство о прекращении дела отклонено.
 
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