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Как в Молодечно судят единоборца Алексея Кудина
05.08.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Несмотря на выплату компенсации и примирение сторон, ходатайство о прекращении дела отклонено.
В суде Молодечненского района в четверг начался суд над спортсменом Алексеем Кудиным, сообщает
Согласно обвинению, Кудин во время августовской акции протеста в Молодечно нанес удары Яндоле и Зорину. Обвиняемый согласился с тем, что удары были, однако сказал, что сделал это не намеренно, а в целях самообороны.
Известно, что ранее спортсмен выплатил компенсацию обоим потерпевшим, Яндоле — 15 тысяч рублей, Зорину — четыре тысячи.
В начале суда Алексей Кудин ходатайствовал о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон. Но ходатайство не было удовлетворено.
Напомним, несмотря на то, что 21 июля Европейский суд по правам человека
Алексей был
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Несмотря на выплату компенсации и примирение сторон, ходатайство о прекращении дела отклонено.
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