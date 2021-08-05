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Усов: «Ситуация начинает выходить из-под контроля»
05.08.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Политолог – о миграционном кризисе и новом резком заявлении белорусского правителя.
– Лукашенко в очередной раз создал для себя проблемную ситуацию, спровоцировав миграционный кризис, которая постепенно перерастает в горячую фазу, –
Правитель Беларуси, 5 августа
Другими словами, Лукашенко готов пойти на открытый пограничный конфликт.
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Политолог – о миграционном кризисе и новом резком заявлении белорусского правителя.
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