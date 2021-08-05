Усов: «Ситуация начинает выходить из-под контроля»

С сегодняшнего дня ни одна нога на территорию Беларуси с сопредельной стороны, будь то с юга или с запада, ступить не должна. Не дай бог, они (сопредельные страны) начнут реализовывать тактику выдворения людей, которых они туда позвали (речь о нелегальных мигрантах), через официальные пропускные пункты. Это уже…

Вы знаете последствия, они – тоже. Поэтому пусть думают. Мы их предупредили, а они пусть думают.