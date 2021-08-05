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Усов: «Ситуация начинает выходить из-под контроля»

05.08.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Политолог – о миграционном кризисе и новом резком заявлении белорусского правителя.

– Лукашенко в очередной раз создал для себя проблемную ситуацию, спровоцировав миграционный кризис, которая постепенно перерастает в горячую фазу, – пишет Павел Усов о прозвучавшем на совещании у правителя. – Ситуация начинает выходить из-под контроля (мигрантов стало слишком много в самой Беларуси), что толкает Лукашенко на еще более дурацкие решения.

С сегодняшнего дня ни одна нога на территорию Беларуси с сопредельной стороны, будь то с юга или с запада, ступить не должна. Не дай бог, они (сопредельные страны) начнут реализовывать тактику выдворения людей, которых они туда позвали (речь о нелегальных мигрантах), через официальные пропускные пункты. Это уже…

Вы знаете последствия, они – тоже. Поэтому пусть думают. Мы их предупредили, а они пусть думают.

Правитель Беларуси, 5 августа

Другими словами, Лукашенко готов пойти на открытый пограничный конфликт.

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Политолог – о миграционном кризисе и новом резком заявлении белорусского правителя.
 
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