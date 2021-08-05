Еще один информационный ресурс признан экстремистским

Источник материала: БелТА

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Информационный ресурс "Черная книга артистов Беларуси/Белая книга артистов Беларуси" признан экстремистским. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, информирует БЕЛТА.

Такое решение принято судом Железнодорожного района Витебска. Основанием для этого стали материалы проверки управления ГУБОПиК МВД по Витебской области.

"Кроме него в список экстремистских ресурсов внесены Telegram-каналы "Витебск, я гуляю!/Новости Витебска", "LIVE Витебск, я гуляю!", а также их страницы в социальных сетях. В сообществах публиковали прямые призывы к экстремистской деятельности, направленные на дестабилизацию общественного порядка", - добавили в МВД.

Правоохранители напоминают, распространение (репост) информации из экстремистских источников влечет административную ответственность с наказанием в виде штрафа или ареста.-0-