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В Молодечно начался суд над многократным чемпионом мира Алексеем Кудиным

05.08.2021 14:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

5 августа в Молодечно начался суд над многократным чемпионом мира по кикбоксингу и тайскому боксу Алексеем Кудиным.


Алексей Кудин перед силовиками в августе 2020-го в Молодечно / rh.by

Как сообщает лишенный аккредитации spring96.org, дело рассматривает суд Молодечненского района, судья — Ольга Дубовик. Спортсмена обвиняют в "сопротивлении сотруднику органов внутренних дел или другому лицу, охраняющему общественный порядок, сопряженном с применением насилия или с угрозой его применения" (ч. 2 ст. 363 УК). Потерпевшими по делу признаны прапорщик внутренних войск Яндола и подполковник Зорин. Спортсмен ходатайствовал о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон. Однако, передает Еврорадио, с этим согласился один из двух пострадавших.

Кудин в августе 2020-го участвовал в Молодечно в акциях протеста против фальсификации итогов президентских выборов. Их разгоняли силовики. Кудина задержали позже спецназовцы, жестоко избили. Он был под административным арестом, заплатил штраф. После стало известно об уголовном деле. В ноябре спортсмен не пришел в суд, и его объявили в розыск. Задержали Кудина в январе 2021-го в Московской области России. Генпрокуратура Беларуси прислала в Россию обращение об экстрадиции, и РФ в июле выдала Кудина, несмотря на запрет Европейского суда по правам человека.

Алексей Кудин согласился с тем, что удары по силовикам были, однако сказал, что сделал это не намеренно, а в целях самообороны. Ранее он заплатил компенсацию пострадавшим: Яндоле — 15 тысяч рублей, Зорину — 4 тысячи.
 
 
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5 августа в Молодечно начался суд над многократным чемпионом мира по кикбоксингу и тайскому боксу Алексеем Кудиным.
 
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