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Ходорковского обвинили в причастности к организации белорусских протестов

05.08.2021 14:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ходорковского обвинили в причастности к организации белорусских протестов Российский бизнесмен Михаил Ходорковский причастен к организации протестов в Беларуси, прошедших в прошлом году после президентских выборов. Об этом утверждается в документальном проекте «2020», первая серия которого получила название «Заговор» и была показана на гостелеканале СТВ.



Авторы фильма, помимо Ходорковского, причастными к организации протестов назвали бывшего главу Министерства иностранных дел Словакии Павола Демеша, экс-помощника госсекретаря США Дэвида Кремера, сотрудника варшавского Центра восточных исследований Камиля Клысинского, директора проектов фонда Freedom House Витиса Юркониса и исполнительного директора Европейского фонда за демократию Ежи Помяновского, пишет РБК.

Главным организатором прошлогодних событий в Беларуси в фильме называется старший директор Центра Джо Байдена по глобальному взаимодействию, экс-советник Министерства обороны США по России и Евразии Майкл Карпентер.
Каких-либо фактов, подтверждающих эти утверждения, авторы фильма не привели.
 
 
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Ходорковского обвинили в причастности к организации белорусских протестов Российский бизнесмен Михаил Ходорковский причастен к организации протестов в...
 
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