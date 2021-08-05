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Прокуратура: На двух директоров в Гродненской области завели уголовные дела
Источник материала: Партизан
Прокуратура Гродненской области, как сообщается, возбудила уголовные дела в отношении 2-х директоров по статье за злоупотребление служебными полномочиями или властью.
Материалы проверки ДФР КГК стали основанием для возбуждения дел.
Прокуратура сообщает, что директор ОДО, специализирующегося на производстве и реализации изделий из ПВХ на территории РБ и директор ООО, занимающегося торговлей запасными частями давали указания своим сотрудникам скрывать часть выручки, полученной в наличной форме.
Они, при этом,
Так по ОДО было выплачено не менее 352 000 бел. рублей, а по ООО — не менее 81 000 бел. рублей. В ФСЗН в результате были недоплачены взносы в размере 123 200 и 28 400 бел. рублей, соответственно.
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Прокуратура Гродненской области, как сообщается, возбудила уголовные дела в отношении 2-х директоров по статье за злоупотребление служебными полномочиями или...
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