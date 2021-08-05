ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Прокуратура: На двух директоров в Гродненской области завели уголовные дела

05.08.2021 14:21 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Прокуратура Гродненской области, как сообщается, возбудила уголовные дела в отношении 2-х директоров по статье за злоупотребление служебными полномочиями или властью.



Материалы проверки ДФР КГК стали основанием для возбуждения дел. 

Прокуратура сообщает, что директор ОДО, специализирующегося на производстве и реализации изделий из ПВХ на территории РБ и директор ООО, занимающегося торговлей запасными частями давали указания своим сотрудникам скрывать часть выручки, полученной в наличной форме. 

Они, при этом, пишет newsbel.by, выплачивали заработную плату сотрудникам, не отражая ее в бухгалтерском отчете. 

Так по ОДО было выплачено не менее 352 000 бел. рублей, а по ООО — не менее 81 000 бел. рублей. В ФСЗН в результате были недоплачены взносы в размере 123 200 и 28 400 бел. рублей, соответственно.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Прокуратура Гродненской области, как сообщается, возбудила уголовные дела в отношении 2-х директоров по статье за злоупотребление служебными полномочиями или...
 
Новости дня
Новости разные
 
У Сьцяпана Латыпава здарыўся нэрвовы зрыў у час праслухоўваньня ў судзе ягоных размоў
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

04.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Курсы валют  |  Гороскоп  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by