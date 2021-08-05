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Александр Лукашенко о руководстве Украины: в основе их политики лежит конфронтация. Для нас это угроза

05.08.2021 14:25 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Президент поручил силовикам усилить охрану государственной границы в связи с последними событиями у наших рубежей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко о руководстве Украины: в основе их политики лежит конфронтация. Для нас это угроза

Прежде всего глава государства поинтересовался у руководителей основных силовых структур ситуацией вокруг нашей страны и новыми вызовами, связанными с политикой Североатлантического альянса. Особого внимания заслуживает не только традиционное западное направление, но и южные рубежи.

Александр Лукашенко о руководстве Украины: в основе их политики лежит конфронтация. Для нас это угроза

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Что касается политики Североатлантического блока НАТО в западном направлении. В этом контексте очень важно услышать вашу точку зрения о позиции братской нам Украины. Народ близкий, народ родной, но руководство Украины, проводя антинародный курс там, взяло ориентацию конфронтации. Мы не говорим, куда они там, на Запад, на Восток идут, на Юг, неважно. Это их дело – определяться. Но в основе их политики лежит конфронтация. И для нас это дополнительная угроза, которых мы не имели ранее.

 
 
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Новости Беларуси. Президент поручил силовикам усилить охрану государственной границы в связи с последними событиями у наших рубежей, сообщили в программе Новости...
 
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