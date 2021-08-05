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Александр Лукашенко о руководстве Украины: в основе их политики лежит конфронтация. Для нас это угроза
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Президент поручил силовикам усилить охрану государственной границы в связи с последними событиями у наших рубежей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Прежде всего глава государства поинтересовался у руководителей основных силовых структур ситуацией вокруг нашей страны и новыми вызовами, связанными с политикой Североатлантического альянса. Особого внимания заслуживает не только традиционное западное направление, но и южные рубежи.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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Александр Лукашенко о руководстве Украины: в основе их политики лежит конфронтация. Для нас это угроза
Новости Беларуси. Президент поручил силовикам усилить охрану государственной границы в связи с последними событиями у наших рубежей, сообщили в программе Новости...
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