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«Закрыть каждый метр»: Лукашенко поручил усилить охрану границы
05.08.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Закрыть каждый метр границы – такое поручение Александр Лукашенко дал силовикам. Президент Беларуси провел совещание по вопросам охраны рубежей, передает «МИР 24».
Соседняя Литва принудительно разворачивает нелегальных мигрантов в сторону границы Беларуси. Это фиксирует погранслужба страны. Есть раненые. Накануне
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Соседняя Литва принудительно разворачивает нелегальных мигрантов в сторону границы Беларуси. Это фиксирует погранслужба страны.
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