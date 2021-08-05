«Закрыть каждый метр»: Лукашенко поручил усилить охрану границы

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Закрыть каждый метр границы – такое поручение Александр Лукашенко дал силовикам. Президент Беларуси провел совещание по вопросам охраны рубежей, передает «МИР 24».

Соседняя Литва принудительно разворачивает нелегальных мигрантов в сторону границы Беларуси. Это фиксирует погранслужба страны. Есть раненые. Накануне погиб мигрант из Ирака. По словам Лукашенко, Вильнюс угрожает, что будет концентрировать беженцев в официальных пунктах пропуска белорусской стороны. Глава государства поручил силовым структурам усилить охрану границы.

«С сегодняшнего дня ни одна нога на территорию Беларуси из сопредельной страны, будь то с юга или запада, ступить не должна. Закройте каждый метр границы. Мы не зря вкладывали колоссальные средства в пограничные войска, в наши силовые структуры. Народ наш должен чувствовать себя спокойно. Он должен знать, что есть мужики, которые готовы их защитить», – заявил Александр Лукашенко.