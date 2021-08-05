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Власти Беларуси планируют снизить господдержку предприятий
05.08.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Господдержку предприятий в Беларуси планируют снизить. Об этом в Бобруйске заявил премьер-министр Роман Головченко, передает «МИР 24».
В Бобруйске премьер посетил предприятие по производству шин. Сейчас там реализуют несколько инвестпроектов. Они позволят технически переоснастить завод и начать выпускать продукцию нового поколения.
Ожидается, что такая стратегия поможет избавиться от долгов и выйти в плюс. Премьер-министр заметил, что господдержка – это необязательно дополнительное финансирование, а, к примеру, предоставление льгот при погашении кредитов.
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Премьер-министр Роман Головченко отметил, что господдержка – экстренный инструмент, который государство будет применять не как системную меру, а как помощь для...
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