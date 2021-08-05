|
Александр Лукашенко: ни одна нога на территорию Беларуси с сопредельной стороны ступить не должна. Закройте каждый метр границы
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Президент поручил силовикам усилить охрану государственной границы в связи с последними событиями у наших рубежей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наиболее напряженная обстановка сейчас на границе с Литвой. Ответственность за свой миграционный кризис официальный Вильнюс пытается переложить на Беларусь, которая, к слову, исполняет все международные договоренности и соглашения по работе на границе. Чего не скажешь о наших западных партнерах.
Не справляясь со скоплением беженцев и следующим за этим недовольством граждан своих стран, например, литовцы сыплют угрозы в адрес Беларуси и откровенно шантажируют нас, угрожают силой. Александр Лукашенко предупредил о возможных последствиях и поручил предотвращать все возможные нарушения наших государственных рубежей.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Здесь величайшая ответственность прежде всего, Анатолий Петрович [председатель Госпогранкомитета Беларуси Анатолий Лаппо – прим. ред.], на вас. С этого дня ни одна нога на территорию Беларуси с сопредельной стороны, будь то с юга или с запада, ступить не должна. Закройте каждый метр границы. Мы не зря вкладывали колоссальные средства в пограничные войска, в наши вообще силовые структуры. Народ наш должен чувствовать себя спокойно, он должен знать, что есть мужики, которые готовы их защитить. Вот это мы должны сделать. Элементарно. Не дай бог, они начнут реализовывать тактику выдворения людей, которых они туда позвали, через официальные пропускные пункты. Это уже… Вы знаете последствия, они – тоже. Поэтому пусть думают. Мы их предупредили, а они пусть думают. Мяч на их стороне. Но дойти до того, чтобы убивать людей и полуживых выбрасывать на нашу территорию… Ты правильно вчера сказал, что даже фашисты до этого не додумались. Ну нацисты и все, чего о них говорить.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко: ни одна нога на территорию Беларуси с сопредельной стороны ступить не должна. Закройте каждый метр границы
Новости Беларуси. Президент поручил силовикам усилить охрану государственной границы в связи с последними событиями у наших рубежей, сообщили в программе Новости...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)