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Миграционный кризис. Временного поверенного в делах Беларуси вызвали в Брюссель
05.08.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Чтобы обсудить проблемы на границе с Литвой.
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«Еврокомиссар [по внутренним делам] Илва Йоханссон провела телефонный разговор с главой МВД Италии [Лучаной Ламорджезе], в ходе которого, в частности, обсуждался созыв до конца августа экстренной встречи министров внутренних дел ЕС для обсуждения миграционной ситуации в Средиземноморье и на границе Беларуси и Литвы», — сообщил он (цитата по ТАСС).
Напомним, Литва с 3 августа возвращает в Беларусь нелегальных мигрантов, которых задерживают на общей границе. Принятое министром внутренних дел Литвы Агне Билотайте решение дает право пограничникам применять в отношении них методы психологического и физического принуждения.
Благодаря этому количество выявленных мигрантов в Литве резко упало. В среду литовские пограничники задержали 19 человек, а выдворили более 300 мигрантов. До этого количество мигрантов, незаконно пересекших белорусско-литовскую границу, побило все рекорды: 2 августа задержали 214 человек, а днем ранее — 294 человека.
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В ГПК Беларуси считают, что таким образом Литва «продолжает принуждать мигрантов нарушать белорусскую границу».
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Чтобы обсудить проблемы на границе с Литвой.
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