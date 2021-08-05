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Миграционный кризис. Временного поверенного в делах Беларуси вызвали в Брюссель

05.08.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Чтобы обсудить проблемы на границе с Литвой.

Как сообщает РИА Новости, какие-либо подробности не приводятся.

Тем временем, отмечает Zerkalo.io, Еврокомиссия обсуждает проведение в августе экстренной встречи министров внутренних дел Евросоюза по миграционной ситуации на границе Литвы и Беларуси, заявил в четверг на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Адальберт Янц.

«Еврокомиссар [по внутренним делам] Илва Йоханссон провела телефонный разговор с главой МВД Италии [Лучаной Ламорджезе], в ходе которого, в частности, обсуждался созыв до конца августа экстренной встречи министров внутренних дел ЕС для обсуждения миграционной ситуации в Средиземноморье и на границе Беларуси и Литвы», — сообщил он (цитата по ТАСС).

Напомним, Литва с 3 августа возвращает в Беларусь нелегальных мигрантов, которых задерживают на общей границе. Принятое министром внутренних дел Литвы Агне Билотайте решение дает право пограничникам применять в отношении них методы психологического и физического принуждения.

Благодаря этому количество выявленных мигрантов в Литве резко упало. В среду литовские пограничники задержали 19 человек, а выдворили более 300 мигрантов. До этого количество мигрантов, незаконно пересекших белорусско-литовскую границу, побило все рекорды: 2 августа задержали 214 человек, а днем ранее — 294 человека.

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В ГПК Беларуси считают, что таким образом Литва «продолжает принуждать мигрантов нарушать белорусскую границу». Лукашенко предостерег Литву от «выдавливания» нелегальных мигрантов в Беларусь: такие действия грозят конфликтом, складывается опасная обстановка.

 
 
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