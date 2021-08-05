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Сборная Беларуси пробежала «скандальную» эстафету 4×400 в Токио. Результат удручающий
Источник материала: UDF
Александра Хильманович во время полуфинального забега. Фото: Reuters
В составе белорусской команды в итоге выступили Александра Хильманович, Юлия Близнец, Эльвира Герман и Астерия Лимай. Лучше всех свой этап пробежала Близнец — 51,67 секунды, хуже всех — Герман: ей понадобилось 55,34 секунды. Напомним, что Эльвира Герман специализируется на спринтерском беге с барьерами.
Скандал с белорусской сборной на Олимпиаде случился после того, как три спортсменки из-за организационной ошибки не смогли выступить на Играх в Токио. Среди них были потенциальные участницы эстафеты. Вместо «выпавших» спортсменок решили заявить легкоатлеток из других дисциплин.
Бегунья Кристина Тимановская публично озвучила критику в адрес руководства нацкоманды за то, что ее заявили на эстафету 4×400 метров, тогда как спортсменка уже была заявлена на дистанции 100 и 200 метров. После этого она подверглась осуждению в провластных телеграм-каналах и на белорусском телевидении.
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По итогам двух полуфиналов белоруски занимают 15-е место из 16 сборных.
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