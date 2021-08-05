Источник материала: UDF



Александра Хильманович во время полуфинального забега. Фото: Reuters

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сборная Беларуси пробежала «скандальную» эстафету 4×400 в Токио. Результат удручающий По итогам двух полуфиналов белоруски занимают 15-е место из 16 сборных.

В составе белорусской команды в итоге выступили. Лучше всех свой этап пробежала Близнец — 51,67 секунды, хуже всех — Герман: ей понадобилось 55,34 секунды. Напомним, что Эльвира Герман специализируется на спринтерском беге с барьерами.Скандал с белорусской сборной на Олимпиаде случился после того, как три спортсменки из-за организационной ошибки не смогли выступить на Играх в Токио. Среди них были потенциальные участницы эстафеты. Вместо «выпавших» спортсменок решили заявить легкоатлеток из других дисциплин.Бегуньяпублично озвучила критику в адрес руководства нацкоманды за то, что ее заявили на эстафету 4×400 метров, тогда как спортсменка уже была заявлена на дистанции 100 и 200 метров. После этого она подверглась осуждению в провластных телеграм-каналах и на белорусском телевидении.