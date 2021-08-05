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Белорусская борчиха Колодинская на последних секундах уступила китаянке в полуфинале Олимпиады-2020
Источник материала: UDF
Ванесса Колодинская
В 1/2 финала бобруйчанка уступила представительнице Китая Пан Цяньюй. Ванесса вела в счете 2:0 до последних секунд схватки, однако пропустила прием китаянки на два очка. Пан Цяньюй победила за счет последнего результативного действия, пишет
Колодинская поборется за бронзу Олимпиады-2020.
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Теперь спортсменка поборется за бронзу Олимпиады-2020.
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