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Белорусская борчиха Колодинская на последних секундах уступила китаянке в полуфинале Олимпиады-2020

05.08.2021 14:59 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Белорусская борчиха Колодинская на последних секундах уступила китаянке в полуфинале Олимпиады-2020
Ванесса Колодинская
Белорусская борчиха Ванесса Колодинская не смогла выйти в финал Олимпиады-2020 в категории до 53 кг.

В 1/2 финала бобруйчанка уступила представительнице Китая Пан Цяньюй. Ванесса вела в счете 2:0 до последних секунд схватки, однако пропустила прием китаянки на два очка. Пан Цяньюй победила за счет последнего результативного действия, пишет Прессбол.

Колодинская поборется за бронзу Олимпиады-2020.
 
 
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