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В Гродно подросток с крыши дома бросил кирпич в легковушку

05.08.2021 15:03 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

5 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно подросток с крыши дома бросил кирпич в лобовое стекло автомобиля. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Инцидент произошел на улице Курчатова в областном центре. 72-летний мужчина услышал звук разбившегося стекла. Выглянул на улицу и увидел, что кто-то разбил кирпичом лобовое стекло его Alfa Romeo. Мужчина обратился в милицию.

"На место выезжала следственно-оперативная группа. Правоохранители разобрались в обстоятельствах произошедшего. Оказалось, что в тот день на крыше дома находился 15-летний житель областного центра. Он решил бросить вниз найденный там кирпич", - рассказали в милиции.

Сумма ущерба составила Br200. Поведению молодого человека дается правовая оценка.-0-

 
Теги: Гродно
 
 
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Сумма ущерба составила Br200. Поведению молодого человека дается правовая оценка.
 
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