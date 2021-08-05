|
В Гродно подросток с крыши дома бросил кирпич в легковушку
Источник материала: БелТА
5 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно подросток с крыши дома бросил кирпич в лобовое стекло автомобиля. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.
Инцидент произошел на улице Курчатова в областном центре. 72-летний мужчина услышал звук разбившегося стекла. Выглянул на улицу и увидел, что кто-то разбил кирпичом лобовое стекло его Alfa Romeo. Мужчина обратился в милицию.
"На место выезжала следственно-оперативная группа. Правоохранители разобрались в обстоятельствах произошедшего. Оказалось, что в тот день на крыше дома находился 15-летний житель областного центра. Он решил бросить вниз найденный там кирпич", - рассказали в милиции.
Сумма ущерба составила Br200. Поведению молодого человека дается правовая оценка.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сумма ущерба составила Br200. Поведению молодого человека дается правовая оценка.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)