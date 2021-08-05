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В Молодечненском районе у бутлегеров изъяли почти 2 т браги

05.08.2021 15:03 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Молодечненском районе у бутлегеров изъяли почти 2 т браги. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

"Утром 4 августа внимание участкового инспектора милиции Молодечненского РОВД, который находился по служебным делам в д.Сковородки, привлекли развернутые пожарные рукава на приусадебном участке одного из местных жителей. При проверке адреса в сарае, расположенном с тыльной стороны земельного участка, сотрудник милиции с коллегами обнаружил три емкости с 1978 л свежеизготовленной самогонной браги, - рассказали в УВД. - Самогонное производство двое неработающих местных жителей 1989 и 1990 годов рождения обустроили основательно: обнаружена многотонная цистерна, водоем и приспособления для гонки".

По информации управления охраны правопорядка и профилактики УВД Миноблисполкома, объем выявленного полуфабриката позволяет сделать вывод, что самогон изготавливался для оптовой продажи, тем более один из фигурантов неоднократно ранее привлекался за правонарушения, связанные с незаконным оборотом алкоголя.

Самогонная брага уничтожена. Проводится проверка.

На территории Минской области с 3 по 8 августа проводится комплекс дополнительных мер, направленных на предупреждение противоправного поведения граждан, в ходе которого особое внимание уделяется профилактике пьянства.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Самогонная брага уничтожена. Проводится проверка.
 
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