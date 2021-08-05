Борисовчанин оскорбил милиционера в соцсети - возбуждено уголовное дело

Источник материала: БелТА

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативники управления по Минской области ГУСБ МВД Беларуси установили личность мужчины, который разместил оскорбительные комментарии в социальной сети "Одноклассники" под публикацией в отношении инспектора ДПС ОГАИ Ганцевичского РОВД. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

"Им оказался 37-летний ранее неоднократно привлекавшийся к административной ответственности житель Борисова, работающий столяром на одном из предприятий города. Следователи дали правовую оценку действиям жителя райцентра и возбудили уголовное дело за оскорбление представителя власти", - рассказали в УВД.

Сотрудники ГУСБ продолжают работу по установлению лиц, допускающих оскорбительные высказывания и угрозы в адрес правоохранителей в целях дальнейшего привлечения к установленной ответственности.-0-