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Борисовчанин оскорбил милиционера в соцсети - возбуждено уголовное дело
Источник материала: БелТА
5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативники управления по Минской области ГУСБ МВД Беларуси установили личность мужчины, который разместил оскорбительные комментарии в социальной сети "Одноклассники" под публикацией в отношении инспектора ДПС ОГАИ Ганцевичского РОВД. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.
"Им оказался 37-летний ранее неоднократно привлекавшийся к административной ответственности житель Борисова, работающий столяром на одном из предприятий города. Следователи дали правовую оценку действиям жителя райцентра и возбудили уголовное дело за оскорбление представителя власти", - рассказали в УВД.
Сотрудники ГУСБ продолжают работу по установлению лиц, допускающих оскорбительные высказывания и угрозы в адрес правоохранителей в целях дальнейшего привлечения к установленной ответственности.-0-
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Сотрудники ГУСБ продолжают работу по установлению лиц, допускающих оскорбительные высказывания и угрозы в адрес правоохранителей в целях дальнейшего...
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