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ЕК приветствовала решение иракской авиакомпании приостановить полеты в Минск

05.08.2021 15:05 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Еврокомиссия (ЕК) приветствовала решение иракской авиакомпании Iraqi Airways о приостановке до 15 августа полетов в Беларусь, которые, как полагают в Брюсселе, используются для переброски мигрантов с Ближнего Востока через Беларусь в Литву.

Об этом заявила в четверг на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Набила Массрали.

"Мы приветствуем сообщения о приостановке полетов из Ирака в Беларусь. Мы следим, мы мониторим и мы продолжаем контакты с иракской стороной на всех уровнях. Эти консультации идут в исключительно конструктивном ключе и иракская сторона демонстрирует стремление к решению проблемы", - отметила она. По ее словам, речь пока идет о "приостановке рейсов на 10 дней"

По ее словам, консультации с Багдадом ведутся по линии верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля и еврокомиссара по внутренним делам Илвы Йоханссон.

Ранее авиакомпания Iraqi Airways отменила рейс в белорусскую столицу из города Басра на юге Ирака, который должен был прибыть в Минск в четверг.

 
Теги: Минск
 
 
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Еврокомиссия (ЕК) приветствовала решение иракской авиакомпании Iraqi Airways о приостановке до 15 августа полетов в Беларусь, которые, как полагают в Брюсселе,...
 
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