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«Результаты хакерской атаки завышены». Камеры скорости в Беларуси заблокированы хакерами?
Источник материала: Партизан
На минувших выходных в Telegram получила распространение информация о блокировке группой хакеров камер скорости. Утверждалось, что был нанесен удар по системе фотофиксации. В качестве доказательства приводили несколько скриншотов из программ, которые представили как базы данных, ПО внутреннего пользования.
Onliner
Onliner обратился в СЗАО «Безопасные дороги Беларуси» с вопросами: во-первых, насколько информация соответствует действительности; во-вторых, обращались ли представители СЗАО с заявлением в МВД? И дополнительно: какие меры предпринимаются для защиты данных?
Сегодня пришел ответ. В нем представители СЗАО «Безопасные дороги Беларуси» отмечают: «Хакерская атака в отношении информационных ресурсов действительно была зафиксирована. Однако заявленные в соцсетях ее результаты несколько завышены. Система фотофиксации работает в штатном режиме. Информация о нарушениях передается в МВД. Никакие данные не утеряны. По факту инцидента проведено внутреннее расследование, принимаются меры по повышению защищенности некоторых типов периферийных устройств. СЗАО обратилось в МВД с просьбой расследовать инцидент».
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На минувших выходных в Telegram получила распространение информация о блокировке группой хакеров камер скорости. Утверждалось, что был нанесен удар по системе...
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