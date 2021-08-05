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За участие в экстремистской деятельности граждан Беларуси будут лишать гражданства

05.08.2021 15:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко подписал указ №302, который вносит изменения в другие указы, связанные с вопросами получения белорусского гражданства. Документ принят в развитие последних поправок в закон "О гражданстве Республики Беларусь".


"Указом, в частности, урегулированы процедурные вопросы, связанные с введением такого нового института, как восстановление в гражданстве, а также с расширением категорий иностранцев и детей, получивших право на приобретение гражданства в упрощенном порядке", - сообщила его пресс-служба.

Дополнительно закрепляются порядок внесения Лукашенко материалов об утрате белорусского гражданства натурализованными лицами "за участие в экстремистской деятельности или причинение тяжкого вреда интересам Беларуси и процедура прекращения рассмотрения заявлений о приобретении гражданства в случаях, предусмотренных указанным законом".

Кроме того, пишет Смартпресс, с учетом предстоящего введения биометрических документов актуализированы все перечни документов, подлежащие представлению заявителями в целях приобретения либо прекращения гражданства.
 
 
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Александр Лукашенко подписал указ №302, который вносит изменения в другие указы, связанные с вопросами получения белорусского гражданства. Документ принят в...
 
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