За участие в экстремистской деятельности граждан Беларуси будут лишать гражданства





"Указом, в частности, урегулированы процедурные вопросы, связанные с введением такого нового института, как восстановление в гражданстве, а также с расширением категорий иностранцев и детей, получивших право на приобретение гражданства в упрощенном порядке", - сообщила его пресс-служба.





Дополнительно закрепляются порядок внесения Лукашенко материалов об утрате белорусского гражданства натурализованными лицами "за участие в экстремистской деятельности или причинение тяжкого вреда интересам Беларуси и процедура прекращения рассмотрения заявлений о приобретении гражданства в случаях, предусмотренных указанным законом".



