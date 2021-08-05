Сборная Беларуси пробежала «скандальную» эстафету 4×400 в Токио. Результат удручающий





Александра Хильманович во время полуфинального забега. Фото: Reuters





пишет Zerkalo.io. По итогам двух полуфиналов белоруски заняли 15-е место из 16 сборных — благодаря дисквалификации команды Багам,Zerkalo.io.





В составе белорусской команды в итоге выступили Александра Хильманович, Юлия Близнец, Эльвира Герман и Астерия Лимай. Лучше всех свой этап пробежала Близнец — 51,67 секунды, хуже всех — Герман: ей понадобилось 55,34 секунды. Напомним, что Эльвира Герман специализируется на спринтерском беге с барьерами.





Скандал с белорусской сборной на Олимпиаде случился после того, как три спортсменки из-за организационной ошибки не смогли выступить на Играх в Токио. Среди них были потенциальные участницы эстафеты. Вместо «выпавших» спортсменок решили заявить легкоатлеток из других дисциплин.





Бегунья Тимановская публично озвучила критику в адрес руководства нацкоманды за то, что ее заявили на эстафету 4×400 метров, тогда как спортсменка уже была заявлена на дистанции 100 и 200 метров. После этого она подверглась осуждению в провластных телеграм-каналах и на белорусском телевидении. 1 августа Тимановская заявила, что представители Национального олимпийского комитета купили ей билет на самолет и попытались вывезти ее домой, в Беларусь. Однако НОК Беларуси заявил, что отстранил от участия на Играх в Токио-2020 Кристину Тимановскую «в связи с эмоционально-психологическим состоянием» по решению врачей. В итоге спортсменка осталась в Токио, откуда 4 августа улетела в ЕС.



