ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Суд признал экстремистским сайт об артистах из числа сторонников и противников оппозиции

05.08.2021 15:07 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Суд в Беларуси признал экстремистским сайт "Черная книга артистов Беларуси/Белая книга артистов Беларуси", говорится в сообщении в телеграм-канале официального представителя МВД Ольги Чемодановой в четверг.



"Такое решение принято судом Железнодорожного района Витебска. Основанием для этого стали материалы проверки управления ГУБОПиК МВД по Витебской области", - сказано в сообщении. 

Кроме того, пишет interfax.by, в список экстремистских ресурсов внесены телеграм-каналы "Витебск, я гуляю!/Новости Витебска","LIVE Витебск, я гуляю!", а также их страницы в социальных сетях. "В сообществах публиковали прямые призывы к экстремистской деятельности, направленные на дестабилизацию общественного порядка", - сказано в сообщении. 

В МВД напомнили, что распространение (репост) информации из экстремистских источников влечет административную ответственность с наказанием в виде штрафа или ареста.

В Беларуси после 9 августа проходили акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%. Протестующие требовали отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.
 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Суд в Беларуси признал экстремистским сайт "Черная книга артистов Беларуси/Белая книга артистов Беларуси", говорится в сообщении в телеграм-канале официального...
 
Новости дня
Новости разные
 
Миграционный кризис. Временного поверенного в делах Беларуси вызвали в Брюссель
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

04.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Курсы валют  |  Гороскоп  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by