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Суд признал экстремистским сайт об артистах из числа сторонников и противников оппозиции
Источник материала: Партизан
Суд в Беларуси признал экстремистским сайт "Черная книга артистов Беларуси/Белая книга артистов Беларуси", говорится в сообщении в телеграм-канале официального представителя МВД Ольги Чемодановой в четверг.
"Такое решение принято судом Железнодорожного района Витебска. Основанием для этого стали материалы проверки управления ГУБОПиК МВД по Витебской области", - сказано в сообщении.
Кроме того,
В МВД напомнили, что распространение (репост) информации из экстремистских источников влечет административную ответственность с наказанием в виде штрафа или ареста.
В Беларуси после 9 августа проходили акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%. Протестующие требовали отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.
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Суд в Беларуси признал экстремистским сайт "Черная книга артистов Беларуси/Белая книга артистов Беларуси", говорится в сообщении в телеграм-канале официального...
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