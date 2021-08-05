Суд признал экстремистским сайт об артистах из числа сторонников и противников оппозиции









"Такое решение принято судом Железнодорожного района Витебска. Основанием для этого стали материалы проверки управления ГУБОПиК МВД по Витебской области", - сказано в сообщении.





пишет interfax.by, в список экстремистских ресурсов внесены телеграм-каналы " Кроме того,interfax.by, в список экстремистских ресурсов внесены телеграм-каналы " Витебск , я гуляю!/Новости Витебска","LIVE Витебск, я гуляю!", а также их страницы в социальных сетях. "В сообществах публиковали прямые призывы к экстремистской деятельности, направленные на дестабилизацию общественного порядка", - сказано в сообщении.





В МВД напомнили, что распространение (репост) информации из экстремистских источников влечет административную ответственность с наказанием в виде штрафа или ареста.





В Беларуси после 9 августа проходили акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%. Протестующие требовали отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.















