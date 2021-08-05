Во время суда у политзаключенного Степана Латыпова случился нервный срыв









На процессе продолжили допрос свидетелей, а также прослушивание телефонных разговоров Степана, которую вели спецслужбы с июня 2020 года.





пишет НН, он не выдержал, бросился к решетке с криками «что вы творите?». Во время прослушивания аудио одного из своих разговоров с коллегой,НН, он не выдержал, бросился к решетке с криками «что вы творите?».





При этом Степан был прикован наручниками к конвоирам, его сразу заломили и положили на скамью, чтобы успокоить. Всем присутствующим сказали покинуть зал.





В суде объявили перерыв до 14:30, сообщают правозащитники.



