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Во время суда у политзаключенного Степана Латыпова случился нервный срыв
Источник материала: Партизан
Сегодня в суде Советского района Минска продолжился суд над политзаключенным, жителем «площади Перемен» Степаном Латыповым.
На процессе продолжили допрос свидетелей, а также прослушивание телефонных разговоров Степана, которую вели спецслужбы с июня 2020 года.
Во время прослушивания аудио одного из своих разговоров с коллегой,
При этом Степан был прикован наручниками к конвоирам, его сразу заломили и положили на скамью, чтобы успокоить. Всем присутствующим сказали покинуть зал.
В суде объявили перерыв до 14:30, сообщают правозащитники.
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Сегодня в суде Советского района Минска продолжился суд над политзаключенным, жителем «площади Перемен» Степаном Латыповым.
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