Начался суд над экстрадированным из России кикбоксером Алексеем Кудиным

В суде Молодечненского района 5 августа началось рассмотрение уголовного дела в отношении кикбоксера Алексея Кудина, в июле экстрадированного из России в Беларусь.





Кудин обвиняется по ч. 2 ст. 363 Уголовного кодекса (сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющим общественный порядок, сопряженное с применением или угрозой насилия). Ему грозит до пяти лет лишения свободы (по старому УК).

Дело рассматривает судья Ольга Дубовик, гособвинение представляет прокурор Жук. Потерпевшими по делу признан прапорщик внутренних войск Яндола и подполковник Зорин, сообщает лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна».

По информации правозащитников, на процесс смогли попасть не все желающие. Перед началом заседания возле здания было много сотрудников правоохранительных органов в форме и в штатском, в зал суда пропускали через рамку.

В начале суда Кудин ходатайствовал о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон. С этим согласился один из пострадавших — Яндола. Второй потерпевший и прокурор выступили против, поэтому ходатайство не было удовлетворено.

Согласно обвинению, Кудин во время августовской акции протеста в Молодечно нанес удары Яндоле и Зорину. Обвиняемый согласился с тем, что удары были, однако сказал, что нанес их не намеренно, а в целях самообороны. Когда его спросили, признает ли он свою вину, Кудин сказал, что признает тот факт, что от его действий пострадали два силовика.

На допросе он рассказал, что не участвовал в самой акции протеста, а стоял недалеко с приятелем и из интереса наблюдал за происходящим. Когда начался разгон, он сразу не убегал, так как не считал, что совершал что-то незаконное. Но когда на него начали наступать сотрудники силовых структур, действовал машинально в целях самообороны.

До суда Кудин выплатил компенсацию пострадавшим: Яндоле — 15 тысяч рублей, Зорину — четыре тысячи.

10 августа 2020 года 36-летний Кудин был задержан неподалеку от городского парка Молодечно. При задержании его избили, ранили резиновыми пулями в грудь, держали в наручниках много часов и не допускали медиков, пока он не потерял сознание.

21 августа Кудина перевели под домашний арест. Он не явился на первое заседание суда 19 ноября, покинув страну. О задержании спортсмена в Москве стало известно 21 января.

Подмосковный суд 22 января принял решение об аресте Кудина. Предэкстрадиционный арест был связан с дальнейшим решением вопроса о выдаче кикбоксера белорусским властям.

10 февраля стало известно, что Генеральная прокуратура Беларуси направила в Россию запрос о выдаче Кудина.

21 июля Белорусский фонд спортивной солидарности (BSSF) сообщил, что Европейский суд по правам человека запретил экстрадицию Кудина. По информации адвоката комитета «Гражданское содействие» Марии Красовой, ЕСПЧ «согласился с доводами о преследовании и возможности пыток в отношении Кудина». «Нам дали 39-е правило [регламента ЕСПЧ], в соответствии с которым имеется запрет на экстрадицию, то есть Алексей должен находиться в России, пока окончательное решение не будет принято европейским судом», — сообщила она.

С 2015 года в России действует право властей не исполнять решения ЕСПЧ.

В тот же день, 21 июля, Первый апелляционный суд общей юрисдикции Москвы оставил без изменений решение Московского областного суда об экстрадиции бойца ММА в Беларусь. Тогда же истек срок содержания спортсмена под стражей — полгода. Вечером у СИЗО-12 Зеленограда собралась группа поддержки, которая планировала встретить Кудина. Люди простояли до глубокой ночи, но спортсмен так и не вышел.

Кудин был экстрадирован в Беларусь в ночь на 22 июля.

Более 300 спортсменов призывали не допустить экстрадиции Кудина из России в Беларусь. Открытое письмо, инициированное BSSF и адресованное генпрокурору России Игорю Краснову, подписали, в частности, трехкратный олимпийский призер и руководитель BSSF Александра Герасименя, многократный чемпион мира и Европы по тайскому боксу и кикбоксингу музыкант Виталий Гурков, трехкратный чемпион мира, многократный победитель Кубка мира и чемпионата Европы по кикбоксингу и тайскому боксу Сергей Скиба, боец муай-тай Дмитрий Валент. Подписавшие обращение заявляли, что на родине спортсмену грозят политически мотивированное уголовное преследование и пытки.