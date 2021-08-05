|
Президент Беларуси: санкции санкциями, но если будет что покушать людям, тогда будет результат
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Организация уборочной кампании, противодействие санкциям, создание профсоюзных первичек в частных организациях. Во Дворце Независимости 5 августа обсудили работу Федерации профсоюзов Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко высоко оценивает роль федерации в общественно-политической жизни страны. На контроле профсоюзов самые актуальные вопросы, с которыми сталкиваются белорусы. Так, сегодня в поле зрения – содействие в проведении уборочной кампании. Жесткое требование главы государства – люди должны работать в максимально комфортных условиях и получать достойную оплату за свой труд.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Больной вопрос – создание первичных организаций прежде всего в частных структурах. Если до сих пор есть еще отдельные, которые не поняли, значит, надо в правительстве немедленно обсудить эти вопросы и внести конкретные предложения вплоть до ликвидации этих частных структур, которые отказываются иметь профсоюзные организации. Это защита прав человека, трудящихся людей.
Глава государства также поблагодарил Михаила Орду за активную позицию профсоюзов в отношении западных санкций. Напомним, федерация опубликовала на своем сайте открытое письмо-обращение к Международной организации труда по поводу экономического давления ЕС на нашу страну.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Организация уборочной кампании, противодействие санкциям, создание профсоюзных первичек в частных организациях. Во Дворце Независимости 5...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)