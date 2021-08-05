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Президент Беларуси: санкции санкциями, но если будет что покушать людям, тогда будет результат

05.08.2021 15:19 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Организация уборочной кампании, противодействие санкциям, создание профсоюзных первичек в частных организациях. Во Дворце Независимости 5 августа обсудили работу Федерации профсоюзов Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси: санкции санкциями, но если будет что покушать людям, тогда будет результат

Александр Лукашенко высоко оценивает роль федерации в общественно-политической жизни страны. На контроле профсоюзов самые актуальные вопросы, с которыми сталкиваются белорусы. Так, сегодня в поле зрения – содействие в проведении уборочной кампании. Жесткое требование главы государства – люди должны работать в максимально комфортных условиях и получать достойную оплату за свой труд.

Президент Беларуси: санкции санкциями, но если будет что покушать людям, тогда будет результат

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Идет уборочная кампания. Самое главное – санкции санкциями, но если будет во что одеть детей к школе и людям одеться нормально, если будет что покушать людям, на столе будет, тогда будет результат. Поэтому уборочная кампания у нас всегда была особенной в силу того, чтобы мы живем и возделываем, особенно зерновые, колосовые, которые мы сейчас убираем, в зоне рискованного земледелия. Погода нам как раз об этом напоминает в очередной раз. Хотя я не скажу, что она плохая. Кроме зерновых, у нас есть и другие культуры, которые требуют влажной погоды. Но тем не менее, понятно, в августе всегда время спрессовано. И погода нас проверяет на твердость и решительность. Надо обеспечить людей. Прежде всего – зарплата, питание в поле и так далее, обычная работа профсоюзов.

Больной вопрос создание первичных организаций прежде всего в частных структурах. Если до сих пор есть еще отдельные, которые не поняли, значит, надо в правительстве немедленно обсудить эти вопросы и внести конкретные предложения вплоть до ликвидации этих частных структур, которые отказываются иметь профсоюзные организации. Это защита прав человека, трудящихся людей.

Президент Беларуси: санкции санкциями, но если будет что покушать людям, тогда будет результат

Глава государства также поблагодарил Михаила Орду за активную позицию профсоюзов в отношении западных санкций. Напомним, федерация опубликовала на своем сайте открытое письмо-обращение к Международной организации труда по поводу экономического давления ЕС на нашу страну.

 
 
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Новости Беларуси. Организация уборочной кампании, противодействие санкциям, создание профсоюзных первичек в частных организациях. Во Дворце Независимости 5...
 
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