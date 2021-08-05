Ожидание и реальность: банк обещает индивидуальный план по сбережениям, а в итоге получаем это

Источник материала: Myfin



Фото: Myfin.by

Речь пойдет о предложении МТБанка «Накопительная стратегия инвестирования». На своей страничке банк расписывает все преимущества продукта. И, на первый взгляд, никакого подвоха не ощущается. Всего четыре шага: заполнить заявку на сайте банка, пройти короткий опрос, получить индивидуальный инвестиционный план на почту и в финале персональный менеджер банка помогает все оформить.

А вот, как это работает в реальности.

Шаг 1. Мы не торопимся

После быстрого заполнения заявки на сайте банка, в нетерпении ждем, что с нами свяжутся. Но ни через час, ни через два звонка все нет. Чтобы не терять время зря, проходим опрос, по которому (как предполагается) банк будет готовить индивидуальный инвестиционный план.

Опрос совсем несложный, состоит из вопросов о возрасте, сумме сбережений, имеющихся кредитах, оценке уровня опыта в инвестициях, целях по доходности инвестиций, сроках и планируемых суммах сбережений и пр.

Результат тут же выдают в виде небольшого резюме. В нашем варианте получился ситуационный инвестор с консервативным портфелем.

Доходность портфелей впечатляет. Даже накопительное страхование в долларах обещает невообразимые 20% годовых в валюте! А ETF-фонды и акции перспективных компаний и вовсе 40% годовых. Уже чувствуем, что совсем скоро Безос с Маском будут завидовать нашему инвест-портфелю. Но не будем забегать вперед. Ведь нас ждет еще разговор с менеджером.

Шаг 2. Забудь все обещания

Примерно через 3 часа с момента заявки с нами связалась менеджер банка, которая все подробно рассказала о продукте банка. И заодно вдребезги разбила наши надежды.

Во-первых, никакого индивидуального инвестиционного плана по зарабатыванию денег нам не полагается. Несмотря на прохождение теста и все остальные действия. По словам оператора, это просто рекламная активность, которая может отличаться от реальности.

Во-вторых, все приведенные в результатах теста проценты доходности тоже «рекламная условность» и могут сильно отличаться от реальности, «вы же понимаете».

К слову, когда в опросе вы отмечаете пункт, что не являетесь профессиональным инвестором и опыта инвестиций у вас не было, на беседу с менеджером банка никак не влияет.

Девушка сходу сыпала терминами вроде инвестиционные фонды, ETF (популярные паевые инвестфонды), спреды, доверительное управление и пр. К слову, значения некоторых терминов она в ходе беседы поясняла. Но будьте готовы, если вы не сталкивались с инвестициями ранее, придется под рукой держать пояснительную бригаду из поисковиков Goolge или Яндекс.

Что касается доходности, то программа накопительного страхования МТБанка, по словам оператора, может достигать 4,5% годовых в валюте ( и никаких 20%!). Этот инструмент максимально похож на валютный вклад. Вносишь регулярные ежемесячные платежи, в конце срока страхования (или при наступлении страхового случая) получаешь на руки крупную сумму. Есть и свои тонкости: калькулятор расчета страховой суммы на сайте банка показывает, что за 10 лет общая сумма страховки будет меньше, чем если бы я просто откладывал ту же сумму в ящик стола.

Шаг 3. Сделай все сам

Тут на сцену выходит вторая тонкость – налоговый вычет. Эту сумму подоходного налога можно вернуть, обратившись в налоговую и предоставив нужные документы. Но даже вместе с вычетом итоговая доходность такой инвестиции не превышает 1% годовых. И, наконец, третья тонкость, которая может сыграть роковую роль в условиях «стабильности» белорусского рубля. Все расчеты проводятся по официальному курсу Нацбанка в рублях на дату выдачи страховки. Что будет с курсом через 10 лет и можно ли будет свободно на белорусские рубли купить валюту вряд ли кто-то сможет спрогнозировать.

В ходе разговора с менеджером банка идеи быстро сколотить состояние на инвестициях в валюте под 40% годовых развеивались с каждой минутой. Стало ясно, что никакого плана сбережений или даже простого списка самых популярных инвестрешений банк не выдаст. Суть продукта в том, что вы самостоятельно создаете свой инвестиционный портфель и работаете с ним через Forex-платформу банка.

Для начала работы с платформой нужен валютный счет. Если вы не клиент банка или валютного счета не имеете, то его готовы оперативно открыть. Бонусом к нему выдается долларовая карта Visa. Цена годового обслуживания – $10. С этого счета будут вестись все сделки купли/продажи активов на платформе банка. За каждую операцию с акциями или ETF-фондами банк берет комиссию из расчета $0,1 за акцию или ETF. Но минимальная сумма комиссии составляет $20.

Для интрадей торговли может выйти довольно накладно, но если брать какие-то активы на долгий срок, как альтернативу валютным вкладам, то на крупных суммах будет не слишком заметно.

Еще один неочевидный плюс Forex-торговли, освобождение от подоходного налога на все операции с активами. Текущее законодательство действует до 1 марта 2022. Потом нулевую ставку подоходного налога на Forex-торговлю могут продлить. Минимальная сумма на счету не должна опускаться ниже $20, иначе будут принудительно закрыты все ваши текущие позиции.

Также, по словам представительницы банка, возможны индивидуальные условия по комиссии. После 2-3 месяцев торговли на платформе, нужно будет написать в адрес руководства соответствующие письмо. Правда, о каких суммах ежемесячного оборота должна идти речь, оператор нам не сказала.

Что в итоге?

Получить индивидуальную стратегию накопления нам не удалось. Более того, слухи о 40% доходности в валюте оказались сильно преувеличенными. Зато выяснили возможности торговли с популярными акциями крупных зарубежных корпораций. Если вы давно мечтали купить немного акций Apple или Tesla, можно прицениться.