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​Около 12,8 тысячи военных задействуют в учениях «Запад-2021» на территории Беларуси

05.08.2021 15:37 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 5 августа в Минобороны рассказали, как будет проходить учение «Запад-2021». Белорусские и российские военные в ходе масштабных маневров отработают новые способы ведения совместных боевых действий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

​Около 12,8 тысячи военных задействуют в учениях «Запад-2021» на территории Беларуси

В Генштабе подчеркнули, что учение не несет угрозы Европе и соседним странам. Оно пройдет с 10 сентября на территории Беларуси и 9 полигонах России. Число участников только на территории нашей страны – около 12 800 военнослужащих.

​Около 12,8 тысячи военных задействуют в учениях «Запад-2021» на территории Беларуси

В основе учения «Запад-2021» лежит сценарий развязывания агрессии против Союзного государства.

 
 
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Новости Беларуси. 5 августа в Минобороны рассказали, как будет проходить учение «Запад-2021». Белорусские и российские военные в ходе масштабных маневров отработают...
 
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