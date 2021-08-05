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Жительница Вилейки попала на фишинговый сайт банка и лишилась Br2,7 тыс.

05.08.2021 15:37 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жительница Вилейки попалась на уловку кибермошенников и лишилась Br2,7 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

"В милицию обратилась жительница Вилейки и сообщила, что, зайдя в поисковую систему Google, она ввела запрос "беларусбанк", чтобы войти на сайт системы "Интернет-банкинг" и оплатить услуги мобильного оператора. Когда она прошла по первой ссылке, открылся сайт, внешне полностью схожий с официальным сайтом системы "Интернет-банкинг" ОАО "АСБ Беларусбанк". На сайте женщина ввела личные данные. При вводе информации происходил долгий процесс загрузки, после чего женщине на мобильный телефон пришло уведомление о списании с ее карт-счета Br1,3 тыс. Она поняла, что ввела реквизиты не на официальном сайте, а на фишинговом. Затем потерпевшая обнаружила, что еще с зарплатной карты у нее было списано B1,4 тыс. Таким образом сумма ущерба составила Br2,7 тыс.", - рассказали в УВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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