ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Доллар и евро подорожали третий раз подряд

05.08.2021 15:41 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Но скорость девальвации белорусского рубля снизилась. Если вчера стоимость корзины валют подскочила сразу на 0,45%, то сегодня всего на 0,10%. А с начала недели белорусский рубль подешевел уже на 0,86%.

Курс доллара вырос ещё на 0,0090 BYN до 2,5248 BYN/USD до максимума за 15 дней, хотя ещё в понедельник находился на минимуме за 47 дней.

За три дня доллар укрепился на 0,0280 BYN.

Курс евро увеличился на 0,0051 BYN до 2,9886 BYN/EUR — максимума за 20 дней.

Евро за три дня подорожал на 0,0221 BYN.

Курс российского рубля снизился всего на 0,0023 BYN до 3,4518 BYN/100 RUB и оставил максимум за 21 день.

Напомним, что за предыдущие семь дней сотня российских рублей дорожала шесть раз суммарно на 0,0531 BYN.

Московская биржа

На новостях о повышении покупок валюты почти на миллиард рублей Минфином России с завтрашнего дня российский рубль начал дешеветь к доллару и евро.

Банк России поднял официальный курс доллара на завтра сразу на 38 копеек до 73,1680 RUB/USD. Доллар покинул минимум более чем за месяц с 1 июля 2021.

Официальный курс евро на завтра вырос на 24 копейки до 86,6529 RUB/EUR. Напомним, что вчера официальный курс евро опустился на минимум с 30 июня 2021 г. 
 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Но скорость девальвации белорусского рубля снизилась. Если вчера стоимость корзины валют подскочила сразу на 0,45%, то сегодня всего на 0,10%. А с начала недели...
 
Новости дня
Новости разные
 
Репрессии продолжаются: против Павла Виноградова возбудили уголовное дело за оскорбление президента
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

04.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Курсы валют  |  Гороскоп  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by