МИД Ирака призвал граждан страны “не становиться мишенью сетей контрабанды”

Ведомство, в лице пресс-секретаря д-ра Ахмеда Аль-Саххафа: (Dr. Ahmed Al-Sahhaf) сообщило, что посольство страны в Москве внимательно следит за расследованием инцидента, который стал причиной произошедшего.





МИД также призывает граждан Ирака «не становиться мишенью сетей контрабанды и торговли людьми».





Напомним, 4 августа белорусские госСМИ и телеграм-каналы сообщили, что вблизи белорусско-литовской границы обнаружили иракца в тяжелом состоянии. Якобы мужчину нашли ночью местные жители в районе пункта пропуска Бенякони. Они же сообщили об этом пограничникам. Спасти его не удалось.





Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело по статье «Убийство». При каких обстоятельствах погиб иностранец, сейчас выясняют белорусские следователи.





Литовские пограничники заявили, что не получали информации об инциденте с гражданином Ирака от белорусских властей, и говорят, что узнали об этом из СМИ.





Официальные власти Литвы отрицают какую-либо причастность к произошедшему. Минобороны Литвы назвало инцидент «провокацией», а МВД — «сказками братьев Гримм».