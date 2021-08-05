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ЧП в музее Янки Купалы в Минске: один человек погиб, один в больнице

05.08.2021 15:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В музее Янки Купалы в Минске произошла трагедия - при проверке системы пожаротушения погиб сотрудник, еще один человек в больнице

ЧП в музее Янки Купалы в Минске: один человек погиб, один в больнице
Трагедией закончилась плановая проверка системы пожаротушения в музее Янки Купалы в Минске. Как сообщает пресс-служба МЧС, один человек погиб, один госпитализирован.

По информации МЧС, во время проверки произошел выход газа. Администрация эвакуировала работников музея еще до того, как прибыли спасатели.

Один из работников музея в больнице, еще один человек погиб.

Позже подробности сообщили в Следственном комитете. По предварительной информации, утром 5 августа при плановой проверке системы пожаротушения в здании музея Янки Купалы в Минске произошёл выход углекислого газа. В результате случившегося, работник музея, 67-летний мужчина, скончался на месте происшествия.

На месте трагедии работали специалисты СК, устанавливаются причины и все обстоятельства происшествия, пишет kp.by

Как уточняет Наша нива, погиб заведующий материально-техническим отделом Анатолий Пасека.

Другого сотрудника, потерявшего сознание, успели вовремя вынести на свежий воздух, потому он и выжил.
 
Теги: Минск
 
 
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В музее Янки Купалы в Минске произошла трагедия - при проверке системы пожаротушения погиб сотрудник, еще один человек в больнице
 
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