Ирина Курочкина завоевала серебро Игр в Токио

Белоруска Ирина Курочкина принесла в копилку белорусской команды на XXXII Олимпийских играх третью медаль.



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Она завоевала серебро в финальной схватке по женской борьбе (категория 57 кг). В главном поединке турнира наша соотечественница уступила японке Рисако Каваи.