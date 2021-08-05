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Ирина Курочкина завоевала серебро Игр в Токио

05.08.2021 15:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Белоруска Ирина Курочкина принесла в копилку белорусской команды на XXXII Олимпийских играх третью медаль.

Ирина Курочкина завоевала серебро Игр в Токио
Фото НОК

Она завоевала серебро в финальной схватке по женской борьбе (категория 57 кг). В главном поединке турнира наша соотечественница уступила японке Рисако Каваи.

 

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Белоруска Ирина Курочкина принесла в копилку белорусской команды на XXXII Олимпийских играх третью медаль.
 
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