«Это невозможно». Геологи опровергаю планы чиновников по росту добычи нефти

Увеличение в полтора раза добычи нефти в Беларуси невозможно.

Такое мнение высказал 5 августа на пресс-конференции в Минске заведующий лабораторией геотектоники и геофизики Института природопользования НАН Беларуси, кандидат геолого-минералогических наук Ярослав Грибик, комментируя недавнее заявление помощника президента — инспектора по Гомельской области Николая Рогащука.





По словам ученого, нефть в Беларуси добывается с 1964 года, в 1975 году добыто 8 млн тонн нефти, поскольку было открыто три новых крупных месторождения. Потом добыча постепенно снижалась до 2 млн тонн в 1990-х годах. Сейчас добывается 1,6—1,7 млн тонн.

«Я не знаю, откуда появилась позиция, что можно увеличить добычу в полтора раза. Это нереально. Я уже занимаюсь этим вопросом 50 лет. Считаю, что идет некоторая путаница между добычей и приростом запасов. Прирастить — это одно, а добыть — это другое. Цифру “в полтора раза” я считаю фейком. В “Белоруснефти” мне заявили: “Мы не знаем, что это такое”. Я считаю, что в ближайшие годы к 1,7 млн тонн добычи будет ежегодно прирастать по 20-30 тыс. тонн. И дай бог, чтобы мы когда-то вышли на 2 млн тонн добычи для Беларуси», — сказал Грибик.

При этом он считает, что есть перспективы в увеличении добычи, связанные с открытием новых месторождений.

«Так, в этом году открыто Восточно-Избыньское месторождение. Новые месторождения правда небольшие и по извлекаемым запасам — 200-300 тыс. тонн, геологически — в два-три раза больше. Новые месторождения открыты в восточной части Припятского прогиба», — сообщил ученый.

При этом он заметил, что «Белоруснефть» занимается новыми технологиями.

«Это добыча трудноизвлекаемых запасов за счет горизонтального бурения», — пояснил Грибик.

По его информации, в этом году начато изучение новых территорий Припятского прогиба в южной части.

«Этот регион ранее считался не нефтеносным, а нефтеперспективным. В прошлом году там открыли Новоельское месторождение (около 30 тыс. тонн извлечения). Происходит сейсморазведка этого участка, и это даст возможность открыть новые месторождения», — отметил Грибик.

«Но даже эти работы не позволят увеличить добычу в полтора раза, это запредельно», — заключил ученый.

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