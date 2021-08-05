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Репрессии продолжаются: против Павла Виноградова возбудили уголовное дело за оскорбление президента

05.08.2021 15:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В отношении активиста и ведущего телеканала «Белсат» Павла Виноградова возбудили дело по статье 367 (оскорбление президента) Уголовного кодекса, сообщила в «Фейсбуке» его жена Светлана Виноградова.

Репрессии продолжаются: против Павла Виноградова возбудили уголовное дело за оскорбление президента

«Позвонил следователь, — написала она. — В отношении Павла Виноградова возбуждено дело по ч. 1 ст. 367 УК. За тот самый пост в ФБ от 8 мая. Как я понимаю, он пока в статусе подозреваемого».

Виноградов, который живет в Березино (Минская область) был задержан вечером 5 июля. Перед этим сотрудники милиции пришли к нему домой для «осмотра помещения».

«Задержан за пост в ФБ от 8 мая, — написала тогда в «Фейсбуке» его жена. — Там, по мнению милиции, содержится призыв к выходу на акцию. Завтра суд, изъяли технику, наклейку «Погоня», которую какие-то злодеи повесили на наш почтовый ящик, и табличку с номером дома в БЧБ-тонах».

7 июля суд Березинского района на выездном заседании в Березинском РОВД постановил арестовать Виноградова на 15 суток по ч. 2 ст. 24.23 КоАП (призыв к массовому мероприятию с нарушением порядка его организации или проведения). В день суда супруге Виноградова сообщили, что изъятая табличка с номером дома отправлена на экспертизу и по ее итогам в отношении Павла может быть начат новый административный процесс.

20 июля он получил еще 30 суток ареста по ч. 3 ст. 24.23 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий, совершенное повторно в течение года).

Виноградова полагает, что ее мужа судили за изъятую табличку с номером дома и названием улицы, на которой была наклейка с гербом «Погоня».

Виноградов был арестован после президентских выборов 2010 года и осужден на четыре года лишения свободы, правозащитники признали его политзаключенным. 14 сентября 2011 года он вышел на свободу на основании указа Александра Лукашенко о помиловании, за ним был установлен превентивный надзор на три с половиной года. Несколько лет назад Виноградов переехал из Минска в Березино, где живет с женой и маленьким ребенком.

 

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Теги: Минск
 
 
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В отношении активиста и ведущего телеканала «Белсат» Павла Виноградова возбудили дело по статье 367 (оскорбление президента) Уголовного кодекса, сообщила в...
 
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