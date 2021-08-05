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«Я построил себе дорогу в ад». Радикал, нападавший на Азарёнка, написал покаянное письмо из СИЗО

05.08.2021 15:55 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Радикал Дмитрий Сосновский, нападавший на тележурналиста Григория Азаренка, отправил из следственного изолятора письмо-покаяние, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Я построил себе дорогу в ад». Радикал, нападавший на Азарёнка, написал покаянное письмо из СИЗО

Он отметил, что ничего уже, к сожалению, не вернуть и что участвовать в злостном деянии его уговорил человек под ником Дис.

«Я построил себе дорогу в ад». Радикал, нападавший на Азарёнка, написал покаянное письмо из СИЗО

Хочу пояснить свое решение, почему я решился на это преступление. Я обычный парень из семьи рабочих, политикой начал интересоваться только с июня 2020-го перед выборами. Я сторонник мирных перемен в нашей стране в виде реформ и смены политического строя на парламентскую республику. Благими намерениями я построил себе дорогу в ад, сейчас хочу лишь одного – обнять свою семью, попросить у них прощения и никогда больше в жизни не лезть в политику.

«Я построил себе дорогу в ад». Радикал, нападавший на Азарёнка, написал покаянное письмо из СИЗО

Напомним, накануне Дня Независимости на политического обозревателя СТВ была совершена попытка нападения. Для того чтобы поймать преступников с поличным, правоохранители организовали спецоперацию.

 
 
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Новости Беларуси. Радикал Дмитрий Сосновский, нападавший на тележурналиста Григория Азаренка, отправил из следственного изолятора письмо-покаяние, сообщили в...
 
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