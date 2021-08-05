Шрайбман: «Ситуация взрывоопасная, риторика белорусских властей загоняет их в эту воронку»

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Политический обозреватель — о миграционном кризисе и не только.





Артем Шрайбман не исключает, что конфликтная ситуация на белорусско-литовской границе может привести к военным действиям .

— Есть риск перерастания ситуации на границе в вооруженные инциденты, потому что обе стороны конфликта — и Литва, и Беларусь — заявили свою готовность повышать ставки, — заявил аналитик в эфире Еврорадио . — Хотя, я думаю, если бы Литва довела угрозу о блокировке калийных поставок через свою территорию до готового решения, то мигрантский поток пересох бы довольно быстро или был бы перенаправлен в Польшу, например.

Но пока Литва настроена на то, чтобы не уступать и ужесточает контроль и действия на границе. И Беларусь делает то же самое . Это логика эскалации. Когда люди с оружием с обеих сторон — это ведет нас к каким-то возможным, даже случайным инцидентам. Так начинались многие войны. Эта эскалация взрывоопасная.





Фото Радыё Свабода

Усугубить ситуацию, по мнению Артема Шрайбмана, могут предстоящие совместные учения с Россией:

— Учитывая то, что у нас впереди учения с Россией «Запад-21», то ситуация в принципе довольно горючая, потому что все ждут провокаций с обеих сторон. И тут еще вопрос, не попытаются ли воспользоваться белорусские власти нахождением на своей территории российских войск для того, чтобы еще поиграть мускулами и проверить оппонентов на нервы.

Ситуация взрывоопасная, это всем уже очевидно: риторика белорусских властей загоняет их в эту воронку, и уже появляется не только военная риторика, но и действия.

В то же время России сегодня не выгодна эскалация с Западом, поэтому, полагает обозреватель, Путин может остановить Лукашенко.

— Сегодня очевидно то, что Путину не нужна эскалация и он вроде бы на другой волне сейчас с Западом. Он скорее урегулирует какие-то спорные вопросы по тому же «Северному потоку». Именно поэтому, мне кажется, он в какой-то пиковый момент может одернуть Лукашенко. С другой стороны, я сомневаюсь, что есть готовность начинать полномасштабную войну в ответ на белорусские политически мотивированные провокации.

Хотя даже малого инцидента может хватить для того, чтобы Лукашенко, например, ввел внутри страны военное положение и еще больше усилил репрессии или просто заморозил, по сути, экономическую и политическую жизнь в стране, — подытоживает эксперт.