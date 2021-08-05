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Шрайбман: «Ситуация взрывоопасная, риторика белорусских властей загоняет их в эту воронку»
05.08.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Политический обозреватель — о миграционном кризисе и не только.
Артем Шрайбман не исключает, что конфликтная ситуация на белорусско-литовской границе
— Есть риск перерастания ситуации на границе в вооруженные инциденты, потому что обе стороны конфликта — и Литва, и Беларусь — заявили свою готовность повышать ставки, — заявил аналитик в эфире
Но пока Литва настроена на то, чтобы не уступать и ужесточает контроль и действия на границе.
Фото Радыё Свабода
Усугубить ситуацию, по мнению Артема Шрайбмана, могут предстоящие совместные учения с Россией:
— Учитывая то, что у нас впереди учения с Россией «Запад-21», то ситуация в принципе довольно горючая, потому что все ждут провокаций с обеих сторон. И тут еще вопрос, не попытаются ли воспользоваться белорусские власти нахождением на своей территории российских войск для того, чтобы еще поиграть мускулами и проверить оппонентов на нервы.
В то же время России сегодня не выгодна эскалация с Западом, поэтому, полагает обозреватель, Путин может остановить Лукашенко.
— Сегодня очевидно то, что Путину не нужна эскалация и он вроде бы на другой волне сейчас с Западом. Он скорее урегулирует какие-то спорные вопросы по тому же «Северному потоку». Именно поэтому, мне кажется, он в какой-то пиковый момент может одернуть Лукашенко. С другой стороны, я сомневаюсь, что есть готовность начинать полномасштабную войну в ответ на белорусские политически мотивированные провокации.
Хотя даже малого инцидента может хватить для того, чтобы Лукашенко, например, ввел внутри страны военное положение и еще больше усилил репрессии или просто заморозил, по сути, экономическую и политическую жизнь в стране, — подытоживает эксперт.
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О миграционном кризисе и не только.
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