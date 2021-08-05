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Сильнейшая за 40 лет жара в Греции – за сутки вспыхнуло более 80 лесных пожаров

05.08.2021 16:13 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Греции. Греция борется с последствиями самой сильной за последние 40 лет жары. Температура во многих районах превышает 44 °C. За сутки вспыхнуло более 80 лесных пожаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сильнейшая за 40 лет жара в Греции – за сутки вспыхнуло более 80 лесных пожаров

Один из них приблизился к Афинам. Пламя вспыхнуло на нижних склонах горы Парнита и управляемое порывистым ветром метр за метром начало путь к столице Греции. Небо покрыло густое облако дыма.

Сильнейшая за 40 лет жара в Греции – за сутки вспыхнуло более 80 лесных пожаров

Известно, что повреждено более 90 домов, 27 предприятий и сожжено более 80 автомобилей. С лесными пожарами борются и другие страны Средиземноморья.

 
 
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Новости Греции. Греция борется с последствиями самой сильной за последние 40 лет жары. Температура во многих районах превышает 44 °C. За сутки вспыхнуло более 80...
 
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