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Пьяный водитель такси с 6-летней дочкой в салоне пытался скрыться от ГАИ

05.08.2021 16:13 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

5 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Пьяный водитель такси с 6-летней дочкой в салоне пытался скрыться от ГАИ на трассе М6 под Щучином. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Сотрудники ГАИ ночью дежурили на трассе Минск - Гродно в Щучинском районе. Около 1.45 они подали сигнал об остановке легковому "Фольксвагену". Водитель требование проигнорировал и попытался скрыться.

Началось преследование. Через 1,5 км нарушитель остановился. При задержании водитель и один из пассажиров оказали неповиновение. Оба по виду были пьяны. При этом водитель от освидетельствования отказался, а у пассажира-мужчины выявили 3 промилле алкоголя.

В салоне авто также находились девушка-пассажир и 6-летняя дочь водителя.

Выяснилось, что 36-летний мужчина выпивал в Минске со знакомыми, а потом решил отвезти ребенка к бабушке в Гродно.

К слову, ребенок все это время спал и разбирательств не слышал. Ее передали приехавшей бабушке.-0-

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Выяснилось, что 36-летний мужчина выпивал в Минске со знакомыми, а потом решил отвезти ребенка к бабушке в Гродно.
 
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