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Ирина Курочкина принесла Беларуси третью медаль - у нее серебро Олимпиады
Источник материала: Партизан
Сегодня на Олимпиаде в Токио в финале соревнований по вольной борьбе среди женщин в категории до 57 кг выступила белоруска Ирина Курочкина.
В финале белорусской спортсменке противостояла японка Рисако Каваи. Результат поединка — 5−0 в пользу японской спортсменки, белоруске достанется серебряная медаль.
Теперь в активе белорусской сборной одна золотая, одна серебряная и одна бронзовая медаль.
Еще одна награда гарантированно достанется нашим борцам завтра — в финале соревнований по вольной борьбе в категории до 74 кг выступит представитель Беларуси Магомедхабиб Кадимагомедов.
Напомним, что Ирина Курочкина — подписант «провластного» письма белорусских спортсменов.
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Сегодня на Олимпиаде в Токио в финале соревнований по вольной борьбе среди женщин в категории до 57 кг выступила белоруска Ирина Курочкина.
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