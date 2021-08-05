Белорусскому дипломату в ЕС еще раз заявили о недопустимости использования мигрантов в политических целях

Временный поверенный в делах Беларуси 4 августа был вызван в Европейскую службу внешних действий, сообщила пресс-секретарь ЕС по иностранным делам и политике безопасности Набила Массрали на брифинге в Брюсселе.





По ее словам, причиной вызова дипломата стала ситуация с мигрантами на белорусско-литовской границе.

«На встрече была высказана глубокая обеспокоенность ЕС и четкая позиция о том, что инструментализация мигрантов и беженцев является полностью неприемлемой, — заявила Массрали. — Эта практика должна прекратиться. Беларусь должна уважать свои международные обязательства и противодействовать нерегулярной миграции и трафику людей».

В свою очередь представитель Еврокомиссии Адальберт Янц сообщил, что обсуждается возможность проведения в августе экстренной встречи министров внутренних дел стран ЕС в связи с миграционным кризисом на границе Беларуси и Литвы.

По его словам, еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон провела телефонный разговор с главой МВД Италии Лучаной Ламорджезе. Одной из тем беседы стал созыв до конца августа экстренной встречи министров внутренних дел ЕС для обсуждения миграционной ситуации в Средиземноморье и на границе Беларуси и Литвы, отметил Янц.

С начала 2021 года литовские пограничники задержали 4.110 нелегалов, прибывших с территории Беларуси, — в 50,7 раза больше, чем за весь 2020-й (81 человек). За минувшие сутки было задержано 19 человек, 321 мигранта вернули в Беларусь.

«Мы должны управлять ситуацией. Мы не можем просто зарегистрировать этих людей, впоследствии у нас возникнут очень серьезные проблемы как с жильем, так и с другими напряженными отношениями. Тем более что это гибридная атака против нас, направленная по разным мотивам. Эти мотивы могут быть более глубокими, чем мы видим сегодня в различных провокациях и распространяемой дезинформации. Наши чиновники делают свое дело, и мы надеемся, что будет результат», — прокомментировала ситуацию глава МВД Литвы Агне Билотайте.

По ее словам, ситуация такова, что у Литвы действительно не было возможности заранее подготовиться к такому большому потоку людей, которых нужно было разместить.

«Сейчас мы делаем все, что в наших силах, чтобы удовлетворить потребности этих людей в меру наших возможностей, соблюдая основные требования. Как я всегда упоминала, наша первая цель — решить проблемы, связанные с уязвимыми группами», — сказала министр.