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Фотограф газеты «Новы час» Дмитрий Дмитриев арестован на 15 суток

05.08.2021 16:19 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Задержанный сегодня утром фотограф еженедельника «Новы час» Дмитрий Дмитриев арестован на 15 суток за неподчинение милиции, сообщила редакция.

Фотограф газеты «Новы час» Дмитрий Дмитриев арестован на 15 суток
Фото со страницы Дмитрия в соцсети

Силовики пришли в его квартиру в 6.40, обыска не было.

С начала прошлогодних протестов фотограф задерживался пять раз. В марте его допрашивал Следственный комитет как подозреваемого по уголовному делу о массовых беспорядках (ст. 342 УК), возбужденному после протестного марша 1 ноября 2020 года.

До 2012 года Дмитриев служил в милиции, которую покинул в звании полковника за несколько лет до пенсии.

 

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Задержанный сегодня утром фотограф еженедельника «Новы час» Дмитрий Дмитриев арестован на 15 суток за неподчинение милиции, сообщила редакция.
 
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