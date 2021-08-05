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Фотограф газеты «Новы час» Дмитрий Дмитриев арестован на 15 суток
Источник материала: Навiны
Задержанный сегодня утром фотограф еженедельника «Новы час» Дмитрий Дмитриев арестован на 15 суток за неподчинение милиции, сообщила редакция.
Силовики пришли в его квартиру в 6.40, обыска не было.
С начала прошлогодних протестов фотограф задерживался пять раз. В марте его допрашивал Следственный комитет как подозреваемого по уголовному делу о массовых беспорядках (ст. 342 УК), возбужденному после протестного марша 1 ноября 2020 года.
До 2012 года Дмитриев служил в милиции, которую покинул в звании полковника за несколько лет до пенсии.
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Задержанный сегодня утром фотограф еженедельника «Новы час» Дмитрий Дмитриев арестован на 15 суток за неподчинение милиции, сообщила редакция.
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