Разоряет улья и душит кур: медведь терроризирует деревни в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Медведь в Борисовском районе Беларуси несколько месяцев терроризирует местных жителей. Как защищаются от косолапого хищника, узнала корреспондент «МИР 24» Инна Согалович.

Меда в этом году Ядвига Новицкая соберет меньше. Один из ульев на ее пасеке разворотил нежданный гость – медведь. Ядвига Иосифовна с мужем дежурили ночами, спали по очереди. А потом встретили хулигана уже не во дворе, а прямо в деревне.

«Идет медведь по улице. Меня такой страх одолел, что я с места сдвинуться не могла. Я постояла несколько минут, пока в себя немножко пришла, побежала в хату и мужу кричу: «Медведь идет, медведь по улице идет», – сказала жительница деревни Сыч Ядвига Новицкая.

За прогулкой косолапого наблюдали и другие жители. Говорят, мишка в деревне чувствовал себя хозяином.

«Я выхожу на улицу до кустов туда, там выходит медведь. Я говорю: «Действительно, медведь». Он шел от пасеки. Через эти щели пошел на мой огород. И мои огороды поворочал», – отметила другая жительница Марина Судак.

Ночью Татьяну Мурашко разбудил шум в курятнике. Когда прибежала, не досчиталась птиц. Поняла: заходил медведь.

«Дети услышали, что кто-то через забор – и побежал. Естественно, кур уже не было. Это был медведь», – поделилась жительница деревни Новищино Татьяна Мурашко.

По оценкам лесничих, медведю три-четыре года. Весит хищник до 120 килограммов. На вид – здоров. Охотники считают, что косолапый – мирный. И уже сытый. А еще очень смелый.

«У нас выездов пять было. И один выезд был такой, когда реально медведь ходил по деревне минут 30-40. Мы его наблюдали, снимали. И он никуда не уходил», – констатировал ведущий охотовед Борисовской районной организации «Белорусского общества охотников и рыболовов» Сергей Галькевич.

Вероятнее всего, медведь к людям пришел из-за того, что весной еды в лесу не хватало. А потом привык: в деревне всегда есть чем полакомиться.

«Приготовили клетку, ружье, чтобы его усыпить, автомобиль. Потом хотели вывезти зверя в Жортайское лесничество, чтобы там его выпустить», – рассказал председатель Гливинского сельского совета Дмитрий Липницкий.

Ядвига Иосифовна к следующей встрече с краснокнижным хищником приготовилась. Во дворе поставила датчики движения. Зайдет медведь – сработает звуковая сирена.

«Я приготовила ведро железное и железную палку. Стучать по ведру. Он, конечно, убежит, я же стрелять не буду. Может, петарду. Петарда еще у меня есть, чтобы отпугнуть», – отметила Ядвига Новицкая.

Сейчас хищника видят в деревне реже. В лесу и на полях пропитания хватает. В мире почти 200 тысяч бурых медведей. Самая большая популяция в России. А в Беларуси живет около 100 особей, в основном на севере страны в Березинском биосферном заповеднике.