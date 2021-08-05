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Бейрут охватили ожесточённые протесты в годовщину взрыва в порту

05.08.2021 16:31 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Ливана. Слезоточивый газ, водометы и горящие баррикады. Бейрут охватили ожесточенные протесты в годовщину взрыва в порту. Более 80 человек пострадали в ходе столкновений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бейрут охватили ожесточённые протесты в годовщину взрыва в порту

Тысячи людей вышли на улицы. Их возмущает то, что за год следствие по делу не продвинулось.

Бейрут охватили ожесточённые протесты в годовщину взрыва в порту

Год назад в городе взорвалось почти 3 000 тонн аммиачной селитры. Тогда погибли 218 человек, более 6 000 получили ранения и более 300 тысяч остались без жилья.

 
 
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Новости Ливана. Слезоточивый газ, водометы и горящие баррикады. Бейрут охватили ожесточенные протесты в годовщину взрыва в порту. Более 80 человек пострадали в ходе...
 
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