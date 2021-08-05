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Польские фермеры вышли на акцию протеста
Источник материала: ОНТ
Неуважение к труду людей привело к протестам в Польше. Недовольные фермеры вышли на улицы.
Сотни аграриев на тракторах выехали на национальную дорогу и блокировали движение.
Участники демонстрации принесли транспаранты с надписями: «Война за деревню» и «Политики разрушают польскую деревню».
Протестующие недовольны трудностями, с которыми пришлось столкнуться в последнее время, в частности, со сбытом продукции и низкими закупочными ценами.
Люди требуют встречи с премьер-министром страны и даже направили главе правительства письмо, однако власти его проигнорировали.
По заявлению фермеров, в таком случае, дороги будут блокировать и дальше. Акция может продлиться до пятницы.
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Неуважение к труду людей привело к протестам в Польше. Недовольные фермеры вышли на улицы. Сотни аграриев на тракторах выехали на национальную дорогу и...
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