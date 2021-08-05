Польские фермеры вышли на акцию протеста

Источник материала: ОНТ

Неуважение к труду людей привело к протестам в Польше. Недовольные фермеры вышли на улицы.

Сотни аграриев на тракторах выехали на национальную дорогу и блокировали движение.

Участники демонстрации принесли транспаранты с надписями: «Война за деревню» и «Политики разрушают польскую деревню».

Протестующие недовольны трудностями, с которыми пришлось столкнуться в последнее время, в частности, со сбытом продукции и низкими закупочными ценами.

Люди требуют встречи с премьер-министром страны и даже направили главе правительства письмо, однако власти его проигнорировали.

По заявлению фермеров, в таком случае, дороги будут блокировать и дальше. Акция может продлиться до пятницы.

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